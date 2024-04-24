Derince İbni Sina Mahallesi Çağlayan Sokak adresinde ikamet eden tır şoförü Sinan Azaklıoğlu (54) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sinan Azaklıoğlu’nun cenazesi Evliya Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Evliya Mezarlığında toprağa verildi.