İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından Hüseyin Adnan Banabak (63) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Adnan Banabak’ın cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.