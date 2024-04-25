Kandıra Orhan Mahallesi Ahmet Ali Caddesi adresinde ikamet eden, Kocaeli’nin tanınmış kuaförlerinden olan Işık Uysal’ın dedesi berber Fahrettin Uysal (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fahrettin Uysal’ın cenazesi Orhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.