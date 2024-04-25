Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi Papatya Sokak adresinde ikamet eden tır şoförü Ayhan Yaman (63) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yaman’ın cenazesi Yukarı Hereke Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.