İzmit Marmara Sitesi Gönül Sokak’ta ikamet eden Yüksel Otman(56) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Mobilya imalat işletmesi ve 2 çocuk babası olan Yüksel Otman’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Tekkeköy Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığında toprağa verildi.