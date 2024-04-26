Derince Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde ikamet eden Emine Erkınay(74) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Nüfus memurluğundan emekli merhum Abdulhalim Erkinay’ın eşi ve 9 çocuk annesi olan Emine Erkınay’ın cenazesi ikindi namazına müteakip İstasyon Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.