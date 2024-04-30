Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Aba Sokak’ta ikamet eden Vesile Karataş(93) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Çiftçi emeklisi merhum Sadık Karataş’ın eşi ve 7 çocuk annesi olan Vesile Karataş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hereke Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.