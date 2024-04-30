İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal sokakta ikamet eden Çakır Çelik(76) yaşlılık sebebiyle vefat etti. çiftçi emeklisi merhum Raip Çelik’in eşi ve 5 çocuk annesi olan Çakır Çelik’in cenazesi ikindi namazına müteakip Kasımlar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kasımlar Mezarlığında toprağa verildi.