İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Ayaz Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Mehmet Yazgu’nun eşi Ayşe Yazgu (70) tansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi’nde çalışan Yüksel Yazgu ile birlikte 3 çocuk annesi olan Ayşe Yazgu’nun cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.