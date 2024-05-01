Ayşe Yazgu
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Ayaz Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Mehmet Yazgu’nun eşi Ayşe Yazgu (70) tansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi’nde çalışan Yüksel Yazgu ile birlikte 3 çocuk annesi olan Ayşe Yazgu’nun cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.