Körfez Fatih Mahallesi Süleyman Sokak adresinde ikamet eden emekli kepçe operatörü Erdal Boztaş (66) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal Boztaş’ın cenazesi 95 Evler Körfez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.