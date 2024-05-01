Derince Sırrıpaşa Mahallesi Karınca Sokak adresinde ikamet eden motor tamircisi Hasan Burak (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Burak’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığında toprağa verildi.