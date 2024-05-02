İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Kartepe Aslanbey’de bulunan bir fabrikada Üretim personeli olarak çalışan, 2 çocuk babası Erol Aslan(47), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hasanoğlu Camiinden alınarak Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.