Hatice Tatlı
Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 626. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığı’ndan emekli Ahmet Tatlı’nın eşi Hatice Tatlı (74) böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hatice Tatlı’nın cenazesi Sanayi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.