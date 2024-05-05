Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 626. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığı’ndan emekli Ahmet Tatlı’nın eşi Hatice Tatlı (74) böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hatice Tatlı’nın cenazesi Sanayi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.