Kartepe Maşukiye Mahallesi Zerdali Sokak adresinde ikamet eden emekli terzi Kadir Yıldız (85) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kadir Yıldız’ın cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verildi.