İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Şemi Ergin Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Kemal Oruç (67) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Oruç’un cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi.