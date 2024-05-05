İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ruşit Özçelik’in eşi Ümmiye Özçelik (87) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ümmiye Özçelik’in cenazesi Kadıköy Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.