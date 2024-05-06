İzmit Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokakta ikamet eden kentin tanınan ve sevilen esnaflarından meşhur dönerci ustası, 2 çocuk babası Yusuf Türkmen(80), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kirazoğlu Mezarlığında toprağa verildi.