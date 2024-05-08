Başiskele Kılıçarslan Mahallesi’nde adresinde ikamet eden yurt dışı emeklisi İsmail Aycan (75) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Aycan’ın cenazesi Yenişehir Rahmet Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.