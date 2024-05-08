Körfez Kuzey Mahallesi Kendir Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Mevlüt Bozdağ (73) solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mevlüt Bozdağ’ın cenazesi Körfez Esentepe Yeni Camii’nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.