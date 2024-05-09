İzmit Cedit Mahallesi Goncagül Sokak adresinde ikamet eden Suzidil Mustafa lakabı ile tanınan plakçı Mustafa Enül (90) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Enül’ün cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.