Körfez Yukarı HerekeKışladüzü Mahallesi Radar Caddesi adresinde ikamet eden eski Hereke Belediyesi’nden emekli merhum Ali Koç’un eşi Elif Koç (77) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Elif Koç’un cenazesi Radar Yolu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.