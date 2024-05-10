Rahime Aktan
İzmit Şahinler Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Halil İbrahim Aktan’ın eşi, 3 çocuk annesi Rahime Aktan(1937),vefat etti. Cenazesi öğle namazında Karaağaç Camiinden alınarak Şahinler Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Şahinler Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Halil İbrahim Aktan’ın eşi, 3 çocuk annesi Rahime Aktan(1937),vefat etti. Cenazesi öğle namazında Karaağaç Camiinden alınarak Şahinler Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.