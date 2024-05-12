Kartepe Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi adresinde ikamet eden Acısu İlköğretim Okulu'ndan sınıf öğretmeni olarak emekli olan Cevat Bağır (88) zatürre nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Bağır'ın cenazesi Acısu Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acısu Fatih Sultan Mehmet Mezarlığında toprağa verildi.