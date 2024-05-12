Murat Çanta
İzmit Doğan Mahallesi Şehit Yavuz Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Murat Çanta (50) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli olan Murat Çanta'nın cenazesi Kuruçeşme Hacı Selahattin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.