İzmit Doğan Mahallesi Şehit Yavuz Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Murat Çanta (50) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli olan Murat Çanta'nın cenazesi Kuruçeşme Hacı Selahattin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.