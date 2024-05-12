İzmit Bekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden emekli Ruşit Şen (82) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ruşit Şen'in cenazesi Bekirdere Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.