İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Mustafa Yücekal (79) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bekar olan Mustafa Yücekal'ın cenazesi Erenler Emin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.