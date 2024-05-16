İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta ikamet eden Hüseyin İlter(72), yaşlılık sebebiyle vefat etti. Saraybahçe Belediyesi'nden emekli olan Hüseyin İlter'in cenazesi öğle namazını müteakip Yenidoğan Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yalakdere Mezarlığında toprağa verildi.