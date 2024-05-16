Derince Çınarlı Mahallesi Solmaz Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Güler(92) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Sümerbank emeklisi e 6 çocuk babası olan üseyin Güler'in cenazesi öğlen namazına müteakip Gülerevler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezalığında toprağa verildi.