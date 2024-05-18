İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Mehmet Akkaya (54) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Akkaya'nın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.