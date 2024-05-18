Derince Yavuz Sultan Mahallesi Toydemir Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi'nden emekli Mustafa Yaşar kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Yaşar'ın cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.