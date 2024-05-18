Osman Yılmaz
İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak adresinde ikamet eden Fransa'da işçi olarak çalışan Osman Yılmaz (94) KOAH ve bağırsak yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Osman Yılmaz'ın cenazesi Hasan Ağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.