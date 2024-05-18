İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak adresinde ikamet eden Fransa'da işçi olarak çalışan Osman Yılmaz (94) KOAH ve bağırsak yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Osman Yılmaz'ın cenazesi Hasan Ağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.