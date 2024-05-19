Metin Çalışkan
Gebze Muallimköy Mahallesi 4124 Sokakta ikamet eden Spor Bakanlığı Personeli olarak KYK yurdunda çalışan Metin Çalışkan (53) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. 3 çocuk babası Metin Çalışkan’ın cenazesi Muallim Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muallimköy Mezarlığı’nda toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.