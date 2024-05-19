Gebze Muallimköy Mahallesi 4124 Sokakta ikamet eden Spor Bakanlığı Personeli olarak KYK yurdunda çalışan Metin Çalışkan (53) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. 3 çocuk babası Metin Çalışkan’ın cenazesi Muallim Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muallimköy Mezarlığı’nda toprağa verildi