Kartepe Serinlik Mahallesi Sarıçökek Küme Evlerinde ikamet eden Bilal Dalgıç(83) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. Çiftçi ve 6 çocuk babası olan Bilal Dalgıç'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Serinlik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Serinlik Mezarlığında toprağa verildi.