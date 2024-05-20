Durkadın Yalçın
İzmit Bekirdere Mahallesi Cansever Sokakta ikamet eden Durkadın Yalçın (80) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi İdris Yalçın'ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Durkadın Yalçın'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Bekirdere Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.