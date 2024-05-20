İzmit Bekirdere Mahallesi Cansever Sokakta ikamet eden Durkadın Yalçın (80) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi İdris Yalçın'ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Durkadın Yalçın'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Bekirdere Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.