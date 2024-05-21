İzmit Terzibayırı Mahallesi Fikret Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinden emekli Mehmet Cüneyt Çavaş (68) kalın bağırsak rahatsızlıklığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Cüneyt Çavaş'ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.