İzmit Yenidoğan Mahallesi Coşkun Sokak adresinde ikamet eden İzmit SEKA Devlet Hastanesi'nden emekli Mehmet Arı (75) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Arı'nın cenazesi Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.