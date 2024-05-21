İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak adresinde ikamet eden Hacer Suna (54) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Hacer Suna'nın cenazesi Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.