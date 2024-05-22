Muammer Yılmaz
İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında ikamet eden işçi emeklisi, 3 çocuk babası Muammer Yılmaz(82), Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.