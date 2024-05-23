İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak’ta ikamet eden inşaat sektöründe uzun yıllar çalışan Hayrettin Özcan(91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. 2 çocuk babası Hayrettin Özcan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğle namazında müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.