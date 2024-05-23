Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak’ta ikamet eden inşaat kalıpçısı Şakir Güvener (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. 3 çocuk babası Şakir Güvener’in cenazesi Yenikent Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi