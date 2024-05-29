Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bakım evinde yaşayan Alaattin Benzer (64) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Marangoz emeklisi ve hiç evlenmemiş olan Alaattin Benzer 'in cenazesi öğlen namazına müteakip Ayaztepe Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi