Fethiye Güneş
İzmit Cedit Mahallesi Sipahi Sokak No.1 adresinde ikamet eden Esnaf merhum Muharrem Güneş’in eşi, 2 çocuk annesi Fethiye Güneş(85) organ yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bahtiyar Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz