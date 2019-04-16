\u0130zmit Kocatepe Mahallesi 72. Sokak No.2 adresinde ikamet eden \u0130\u015f\u00e7i emeklisi 7 \u00e7ocuk babas\u0131 Kamil A\u011fra(90) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Kuru\u00e7e\u015fme Merkez Camiinden al\u0131narak Kuru\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz