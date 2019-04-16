Necla Çepel
İzmit Terzibayırı Mahallesi Korniş Caddesi No.1 adresinde ikamet eden Esnaf merhum Ahmet Çepel’in eşi, 2 çocuk annesi Necla Çepel(70) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz