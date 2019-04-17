İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Ceyhan’ın eşi Durdu Ceyhan (82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Durdu Ceyhan’ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.