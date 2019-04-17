İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası İsmail Koç (80) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İsmail Koç’un cenazesi Hasanağa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.