İsmail Koç
İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası İsmail Koç (80) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İsmail Koç’un cenazesi Hasanağa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz