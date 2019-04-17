Zühre Sezgi
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Ali Rıza Sezgi’nin eşi Zühre Sezgi (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zühre Sezgi’nin cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz