İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Ali Rıza Sezgi’nin eşi Zühre Sezgi (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zühre Sezgi’nin cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.