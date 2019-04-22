Zehra Paşmakçı yaşamını yitirdi
Basım-Ser matbaasının sahibi Melih Paşmakçı’nın annesi Zehra Paşmakçı (90) bir süredir ayzaymır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün yaşamını yitiren Paşmakçı’nın cenazesi yarın (Salı) ikindi namazına müteakip 42 Evler camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Zehra Paşmakçı 3 çocuk annesiydi.
- Doğum:03 Nis 2019 - 22 Nis 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz