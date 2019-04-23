Mehmet Ali Çelikli vefat etti
İzmit Yenimahalle Barış Caddesi Öz Yapı Kardeşler Kooperatifi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarında emekli Kocaeli Ambar Müdürü Mehmet Ali Çelikli (83) böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet Ali Çelikli’nin cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:04 Nis 2019 - 23 Nis 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz