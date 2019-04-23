İzmit Yenimahalle Barış Caddesi Öz Yapı Kardeşler Kooperatifi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarında emekli Kocaeli Ambar Müdürü Mehmet Ali Çelikli (83) böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet Ali Çelikli’nin cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.