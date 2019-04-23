İzmit Kadıköy Mahallesi Kenan Hulusi Sokak adresinde ikamet eden seramik fabrikasından emekli Hulusi Kuş (74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hulusi Kuş’un cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.