Hulusi Kuş vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Kenan Hulusi Sokak adresinde ikamet eden seramik fabrikasından emekli Hulusi Kuş (74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hulusi Kuş’un cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:14 Nis 2019 - 23 Nis 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz